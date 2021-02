Tunisie : L’éducation nationale enchaîne les crises, les conseils des classes hypothéqués

L’éducation nationale enchaîne les crises. Outre la crise sanitaire à laquelle enseignants, élèves et cadre pédagogique et administratif sont en train de payer le plus lourd tribut, école, collège et lycée n’en finissent pas avec les tensions.

Le prolongement de la grève des surveillants plonge l’enseignement secondaire dans le chaos, l’année scolaire mise à mal par la pandémie et soumise à des chamboulements successifs, se trouve, de nouveau hypothéquée, face à l’impasse actuelle. Et pour cause, le gouvernement est dans l’incapacité de répondre aux revendications des grévistes et d’honorer les engagements des gouvernements précédents.

Les exigences des surveillants et surveillants généraux sont au-dessus des moyens de l’Etat, d’où le blocage actuel qui s’inscrit dans la durée, et dont les retombées sont fatales sur la scolarité des élèves, au vu du dernier appel du syndicat général de l’enseignement secondaire aux directeurs des établissements scolaires à ne pas tenir les conseils de classe.

« La tenue des conseils des classes obéit à des dispositions légales, réglementaires et éthiques. Lesdits conseils perdent toute légitimité, face à tout manquement, particulièrement, l’absence des surveillants, des délibérations », souligne le syndicat.

Dans un communiqué rendu public lundi, le syndicat a réitéré son soutien à la grève des surveillants et surveillants généraux, et son refus de « l’instrumentalisation des enseignants et directeurs, sous quelque forme que ce soit ».

Le syndicat appelle le gouvernement et le ministère de l’Education à « un dialogue sérieux et responsable, pour pallier à cette situation, et répondre aux demandes légitimes du secteur ».

Gnetnews