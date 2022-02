Tunisie : Les 8 principales activités de l’économie informelle (Etude)

Une étude du secteur informel en Tunisie, dénombre huit (8) principales activités informelles en Tunisie. Intitulée le secteur informel en Tunisie, autorité de l’Etat, ou autorité de l’informel, réalisée par Professeur Abderrahmane Ben Zakour, cette étude liste les différents aspects de l’informalité en Tunisie, et en un état des lieux.

Ces huit activités informelles, telles que énumérées par cette étude de 79 pages, dont une copie nous est parvenue du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) sont les suivantes :

1- Le commerce transfrontalier de contrebande : les opérateurs essayent légalement ou illégalement de mettre à profit le différentiel de prix qui existe entre deux pays ;

2- Les activités qui s’exercent dans des locaux repérables par l’INS et les gents du fisc et pour lesquelles des estimations de la production, de l’emploi et de la valeur ajoutée ont pu être établies par les comptables nationaux ;

3- Les commerçants ambulants ou vendeurs de services. Commerçants qui d’un marché hebdomadaire à un autre vendent tout genre de biens ;

4- Le secteur du bâtiment : ce secteur regroupe toutes les activités de construction de bâtiments privés et publics ainsi que les routes et canalisations ;

5- Les activités qui s’exercent à domicile par des femmes au foyer et dont la production peut être écoulée sur les marchés hebdomadaires ou conventionnels ;

6- Une autre catégorie d’informel ‘fugitif’ et absolument insaisissable, c’est l’informel qui s’exerce dans des activités de services et de réparation. Avec un téléphone portable, un carnet d’adresses-clients et au mieux une fourgonnette ou une moto pour le transport du matériel et de l’outillage, le réparateur exerce en étant en dehors de tout contrôle,

7- Le télétravail des cadres qualifiés,

8 -Logements informels : il ne s’agit pas là, d’une activité économique au sens strict du terme, mais un état de non-droit dont le déblocage pourrait générer d’importantes activités économiques.

Cette étude tente de réponde à la question de savoir : Comment et par quelles méthodes les pouvoirs publics peuvent-ils inciter tous les informels à se déclarer, à payer des impôts et donc à s’intégrer dans la légalité qui ne peut être que bénéfique pour les uns et les autres.

D’après étude FTDES