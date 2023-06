Tunisie : Les agents de la sociÃ©tÃ© de lâ€™Environnement et du Jardinage de Tataouine observent un sit-in devant le siÃ¨ge du gouvernorat

Tunisie : Les agents de la société de l’Environnement et du Jardinage de Tataouine observent un sit-in devant le siège du gouvernorat

Les agents de la société de l’Environnement, de plantation et de jardinage de Tataouine ont observé, ce mardi 20 juin, un sit-in devant le siège du gouvernorat pour réclamer le classement de la société, l’actualisation de la grille des salaires de base, et l’activation des dernières majorations salariales au titre des années 2023, 2024 et 2025.

Dans une déclaration à Radio Tataouine, le Secrétaire Général du Syndicat de base des agents et cadres de la société, Youssef Kesan, a indiqué que les contestataires demandent, aussi, le versement des sommes qui leur sont dues au titre du mois de Mai.

Gnetnews