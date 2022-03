Tunisie/ Grève la STEG : Deux équipes d’intervention urgente, une pour le Gaz et l’autre pour l’électricité

Les agents de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) observent aujourd’hui et demain, mercredi et jeudi 23 et 24 Mars 2022, une grève de deux jours, à l’appel de la fédération générale de l’électricité et du gaz (STEG), relevant de l’UGTT.

Cette grève est présentielle dans l’ensemble des unités de la société, et intervient en signe de contestation suite à l’absence d’un accord.

La fédération préconise la mise en place deux équipes d’intervention urgente, une pour l’électricité et l’autre pour le gaz, pour prévenir le danger, et parer au plus pressé, sans plus, en établissant une liste nominative à cet effet.

Toute réquisition n’ayant pas été objet de concertation avec la partie syndicale, est considérée comme non-contraignante, comme le prévoit la loi, prévient le syndicat.

