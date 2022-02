Tunisie : Les agents municipaux en grÃ¨ve les lundi et mardi, 21 et 22 fÃ©vrier

Tunisie : Les agents municipaux en grève les lundi et mardi, 21 et 22 février

Les agents et employés municipaux observent ces lundi et mardi 21 et 22 février une grève dans l’ensemble des municipalités, agences municipales et établissements de tutelle.

La fédération générale des agents municipaux a appelé ses adhérents à accrocher des banderoles à l’entrée des institutions sous le signe : « les employés municipaux en grève générale les 21 et 22 février 2022, pour leurs revendications en suspens ».

Les revendications portent, particulièrement, sur la révision immédiate du code des collectivités locales, la promotion de la formation au sein des municipalités, l’activation de l’accord portant sur l’institution d’une journée nationale de l’agent municipal, la clarification de la situation administrative des agents de la police environnementale, en en fixant les missions, et la régularisation de la situation des agents de chantiers travaillant dans les municipalités.

Gnetnews