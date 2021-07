Tunisie : Les animaux de compagnie, un soutien affectif face à cette sinistrose ambiante (Reportage)

Les animaux de compagnie sont devenus très présents dans les foyers des Tunisiens, vivant en appartement ou en maison. Ainsi, la demande pour les animaleries, ainsi que les magasins d’accessoires et d’alimentation, pour les chats comme pour les chiens s’est multiplié notamment au niveau de la capitale, Tunis.

Avoir un petit animal chez soi, qui nous accompagne et partage nos journées, est une habitude qui est en train de s’ancrer de plus en plus dans nos mœurs. Qu’ils soient sollicités par les grands ou les plus petits, les animaux de compagnie, suscitent l’engouement de tous, nous a confirmé docteur Meriem Boltane, vétérinaire à Animed.

Quels effets ont-ils sur leurs propriétaires, et comment embellissent-ils leur quotidien par leur présence ? Comment ces petites créatures ont su gagner les cœurs des familles tunisiennes, et convaincre les personnes les plus réticentes d’en adopter un ? Enfin, comment en prendre soin et les élever en toute sécurité ?

Pour répondre à ces questions, nous nous sommes entretenus avec cette mère de famille Najet, qui a élève deux chats à la maison, âgés de 10 ans. Pour cette dame propriétaire de 14 chats auparavant, élever les animaux de compagnie lui donne un réel plaisir tous les jours. « Je suis maman de trois enfants dont le plus âgé a 43 ans et la petite a 28 ans, et jusqu’à maintenant, je les materne, et je les couve comme mes petits bébés. Mes chats provoquent en moi ce même instinct maternel, qui me procure tant de bonheur. Je leur donne à manger quotidiennement, je leur brosse leurs poils, et je pense à leur nourriture à chaque fois que je fais les courses. Pour moi, ce sont deux autres membres de la famille », nous confie-t-elle.

En l’interrogeant sur l’avis de son mari sur son amour pour ses chats, Najet nous a dévoilé que lui aussi un amoureux des chats. « D’ailleurs, ils dorment avec nous sur le lit. Le matin, ils nous réveillent par des caresses et des câlins, en nous donnant notre dose de tendresse et d’amour inconditionnel », nous dit-t-elle.

En effet, les animaux de compagnie ont ce pouvoir d’attendrir les cœurs et les âmes. Car, une fois adopté, ils auront besoin en permanence de leurs propriétaires, pour leur faire à manger, les nettoyer, les emmener pour des balades et pour le toilettage et les soins médicaux. Il s’agit d’un réel apprentissage de la maternité ou même de la paternité qu’ils suscitent chez l’Homme.

Un sentiment agréable, qui pourrait facilement le combler psychologiquement et donner du sens à la vie des individus.

D’ailleurs, plusieurs psychiatres recommandent dans les cas dépressifs, d’adopter notamment un chien, car cet animal détient un avantage qu’aucune créature ne possède, celle d’offrir un amour inconditionnel à son propriétaire, de l’empathie, de l’amusement, de la bonne humeur et de la joie de vivre.

Imed, un jeune entrepreneur qui s’est retrouvé en profonde dépression après avoir vécu faillite l’année dernière, nous raconte son expérience : « Même les séances de thérapie chez le psychiatre n’ont pas su me sauver du désespoir dans lequel j’ai sombré. Mon médecin m’a prescrit un chien. Je n’étais pas convaincu au début, mais pour atténuer ma solitude, j’ai franchi le pas, et j’ai adopté un pékinois », nous dit-il.

Le fait qu’il commence à gratter joyeusement derrière la porte une fois il écoute le bruit de mes pas s’approcher, me procure de la joie. Leur bonne humeur est juste contagieuse…Une fois entrée chez moi, il commence à remuer frénétiquement sa queue, et à me lécher, et à m’inviter à jouer. Cette petite scène insignifiante pour certains, me fait oublier tout le stress de la journée, nous confie-il.

« A ma grande surprise, cette thérapie à l’aide des animaux m’a permis de retrouver le goût de la vie, du plaisir et du contact avec les autres êtres vivants. Les personnes dépressives, mais aussi celles qui souffrent d’autisme, de troubles de l’humeur ou d’autres pathologies psychiatriques peuvent y avoir recours. Je le conseille vivement, ces animaux sont de vraies sources d’amour et de bonheur », commente-t-il.

Nous avons aussi rencontré ce jeune couple sans enfants, qui élève deux chiens de petites races, en appartement.

« Nous sommes des amoureux des chiens et des animaux en général. Pour nous, c’est notre famille. Ils ont leur chambre, et chacun a son panier. Les weekends, on les laisse chez nos parents, car la plupart des endroits en Tunisie, interdisent la présence des animaux de compagnie, dans les restaurants, cafés, hôtels…D’ailleurs, nos sorties sont souvent adaptées à nos deux chiens, on préfère les balades en mer, ou les longues marches au quartier. Sinon, ils nous accompagnent chez nos amis, qui eux aussi adorent les chiens ! », Nous raconte le mari.

Une forte-demande des animaux de compagnie lors de la pandémie

Bien que plusieurs personnes aient abandonné leurs animaux de compagnie avec l’apparition de la pandémie du Covid-19, par peur de contracter le virus, plusieurs autres personnes en contrepartie, ont fait le contraire. Ils affluent abondamment chez les vétérinaires, pour adopter des chiens, des chats, lapins, oiseaux…Quant aux acheteurs des races pures, ils se dirigent généralement vers les animaleries, où les animaux sont plus chers.

Concernant les chiens, les petites races sont les plus demandées, comme les caniches, les bichons, et les pékinois, car ils vivent facilement en appartement. Pour les chats, la plupart des gens se basent sur les caractères physiques dans leur choix. Ils cherchent le plus beau, généralement même en adoption. », Nous dévoile la vétérinaire.

D’après Dr.Meriem Boltane, les confinements successifs, l’enfermement, et la baisse de la fréquence des sorties à l’extérieur, ont poussé les citoyens à trouver d’autres occupations qui pourraient se dérouler à l’intérieur, comme élever un animal.

« D’ailleurs, ce prétexte est parmi les causes les plus fréquentes derrière l’abandon des animaux, très fréquents malheureusement, ajoute-t-elle, en rappelant qu’adopter un animal est une responsabilité et un engagement à vie. Ces petites créatures sont sensibles, et vivent mal la séparation. Certains animaux se suicident, et cela en se privant de manger ou de boire, une fois leur maitre les abandonne. D’autres, manifestent des comportements compulsifs de léchage, agressivité, isolement, une fois abandonnés…Il faudra donc penser par deux fois avant de prendre cette décision », recommande-t-elle.

D’après la vétérinaire, les cas d’abandon sont fréquents notamment chez les familles qui adoptent les animaux pour leurs enfants, et qui changent d’avis plus tard, à cause de l’entretien quotidien, les balades, le dressage minutieux qu’impose un chien particulièrement. Certains ne sont pas prêts pour une telle responsabilité… Concernant les soins nécessaires pour nos amis les animaux, il suffit de les vacciner dès l’âge d’un mois, les vermifuger contre les parasites intestinaux, et de leur appliquer un traitement antipuce, souligne Dr.Boltane.

Emna Bhira