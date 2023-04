Tunisie : Les besoins du tourisme en compétences et main d’œuvre à l’approche de la haute saison examinés

Une séance de travail tenue hier, lundi 17 avril, au ministère du Tourisme a convenu de « fixer les besoins urgents des professionnels du secteur, en termes de compétences et de main d’œuvre qualifiée, d’autant que l’on est à l’approche de la haute saison touristique ».

Il a été question des meilleurs moyens de motiver les jeunes et de les inciter à s’inscrire en formation dans les métiers touristiques, en garantissant la pérennité de ces métiers, et en préservant le capital humain, lequel représente le noyau principal dans l’industrie touristique, indique le ministère du Tourisme, dans un communiqué.

La réunion a examiné, par ailleurs, l’organisation des journées régionales de l’emploi dans le domaine touristique, par les bureaux de l’emploi, les centres de formation, ainsi que les instituts et écoles de formation dans les métiers touristiques, en collaboration avec la fédération tunisienne de l’hôtellerie, l’organisation, Swiss contact, et autres partenaires techniques et financiers.

Le dispositif national public compte environ 3600 postes de formation pendant 2023, répartis entre 14 centres de formation, relevant de l’agence tunisienne de formation professionnelle (ATFP), 08 instituts et écoles relevant de l’agence de formation dans les métiers du tourisme, outre 21 instituts privés assurant une formation homologué ans les métiers du tourisme.

L’accent a été mis sur la nécessité d’unifier les efforts entre les différents intervenants dans les secteurs public et privé pour prospecter les besoins du secteur en main d’œuvre qualifiée, explorer les nouveaux métiers, et mettre en place un programme de formation adapté aux besoins, ce qui permet une bonne application de la stratégie nationale du tourisme, à l’horizon 2035.

Gnetnews