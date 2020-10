Tunisie : Les chaises et tables autorisés de nouveau dans les cafés à Gabès

La commission régionale de lutte contre le Coronavirus à Gabès annonce sa décision d’autoriser l’utilisation des chaises, et tables dans les cafés, les salons de thé et les restaurants dans le Grand-Gabès (Gabès-Sud, Gabès-ville, et Gabès-ouest).

Ces locaux sont tenus de recevoir la clientèle dans la limite de 50 % de leur capacité, en veillant sur l’application du protocole sanitaire.

Le gouvernorat de Gabès annonce dans un communiqué que cette décision prise à la lumière de l’amélioration des indicateurs de la situation épidémiologique, entrera en vigueur à compter de vendredi 16 octobre, après 5 heures du matin, en respect du couvre-feu.

Les autres décisions restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre, ajoute la même source.

Gnetnews