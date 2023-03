Tunisie : Les conditions de candidature aux prochaines élections au centre d’une réunion à l’ISIE

Une réunion s’est tenue ce mercredi 29 Mars entre l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), et le ministère de la justice dans le cadre des rencontres ayant démarré en début de semaine, avec les différents organismes de l’Etat, en prévision de prochaines échéances électorales.

Cette séance ayant rassemblé le président de l’instance électorale et ses collaborateurs d’un côté, et des représentants du ministère de la Justice de l’autre, a porté sur les sujets en lien avec les rendez-vous électoraux à venir, notamment la parution des décisions règlementaires.

Il a été question des conditions de candidature aux élections locales et municipales, et les dispositions urgentes que cela requiert en termes d’actualisation du registre judiciaire, en évitant la candidature de ceux ayant fait l’objet de décisions judiciaires, outre les données inhérentes aux personnes portant une double-nationalité, les naturalisés, l’établissement de la liste des personnes privées de candidature, etc.

Le président de l’ISIE a salué le niveau de coopération entre l’instance et le ministère de la Justice au cours des dernières législatives, notamment en termes de suivi des crimes électoraux de la part du parquet.

L’instance électorale avait tenu hier une réunion avec une délégation du ministère de l’Intérieur autour du même sujet.

Gnetnews