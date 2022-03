Tunisie : Les conditions de travail des agents des prisons au centre d’une réunion entre Jeffal et le syndicat de police

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a présidé ce vendredi 25 Mars, une séance de travail avec des représentants du bureau exécutif du syndicat national des forces de sécurité intérieure, en présence de deux membres de son cabinet.

La séance a porté sur les préoccupations professionnelles et sociales des agents et cadres des prisons et rééducation.

Cette rencontre a convenu d’opter pour une approche participative effective entre les différentes parties en vue de mettre en place une stratégie de réforme du dispositif carcéral et de rééducation, et de promouvoir les conditions sociales des agents de ce corps, tout en améliorant les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires.

Gnetnews