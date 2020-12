Tunisie : Les crÃ©dits de consommation en hausse de 7 %, les neuf premiers mois de lâ€™annÃ©e

Tunisie : Les crédits de consommation en hausse de 7 %, les neuf premiers mois de l’année

L’encours des crédits non-professionnels accordés aux personnes de la part des banques est estimé à la date de septembre 2020, à 24 943 millions de dinars.

Selon des chiffres glanés par la TAP auprès de la banque centrale, cet encours s’est accru de 3,7 % pendant les neuf premiers mois de l’année 2020, soit une hausse de 890 millions de dinars.

Cette évolution, ayant atteint son apogée en avril, mai, juin et juillet 2020, s’explique par le report du remboursement des crédits bancaires pour une période oscillant entre 3 et 6 mois décidé par les banques, à cause de la pandémie du Coronavirus.

Depuis le début de l’année 2020 jusqu’à septembre, les crédits de consommation ont connu un accroissement de 7 %, en passant de 9149 millions de dinars en janvier, à 9643 millions de dinars en septembre.

Les crédits logements ont connu une légère augmentation, dans une proportion de 1,6% passant de 11 153 millions de dinars à 11 463 millions de dinars au cours de la même période.

Les crédits destinés à l’amélioration du logement ont augmenté de 4,8 %, selon les données de la banque centrale.

La tendance générale de l’octroi des crédits révèle une importante régression des crédits non-professionnels octroyés par les banques aux personnes. L’encours de ces crédits a augmenté de 10,6 % en 2017, 5,4 % en 2018, et 0,3 % en 2019.

Cette régression s’explique par plusieurs raisons, dont la hausse continue du taux d’intérêt directeur de la part de la banque centrale, l’incapacité de plusieurs personnes à s’endetter pour avoir atteint le plafond, outre la politique adoptée par la Banque centrale de Tunisie, envers les crédits de consommation.

