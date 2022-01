Tunisie : Les dÃ©cisions d’assignation Ã  rÃ©sidence au centre d’un entretien Charfeddine/ Bouderbela

Tunisie : Les décisions d’assignation à résidence au centre d’un entretien Charfeddine/ Bouderbela

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu ce mardi 18 janvier au siège du ministère, le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Ibrahim Bouderbela.

Les deux parties ont prôné « une plus grande coopération entre l’institution sécuritaire et le barreau, pour servir les intérêts des justiciables, éclairer la justice, et consacrer les droits et libertés de manière à faire régner la sécurité et la sérénité », indique en substance un communiqué du ministère de la Justice.

« La rencontre a porté sur certaines situations ayant requis des décisions d’assignation à résidence pour une période déterminée, en préservation de l’ordre public ».

Des mesures prises « dans l’attente d’une coopération entre les différents intervenants dans le processus judiciaire afin que la justice se saisisse rapidement des cas en question,(…) au nom de l’égalité de tous devant la loi », ajoute la même source.

