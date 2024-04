Tunisie : Les dÃ©putÃ©s appellent Ã  l’intensification des sÃ©ances de dialogue avec le gouvernement

Tunisie : Les députés appellent à l’intensification des séances de dialogue avec le gouvernement

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a présidé, ce mardi 30 avril, la réunion de la conférence des présidents, consacrée à l’évaluation de l’activité des structures de l’Assemblée pendant la période écoulée, et l’examen des moyens de parfaire l’organisation de la marche des séances plénières et du travail au sein des commissions. Outre l’examen d’une série de questions liées à la mise en place de règles des comportements et éthiques parlementaires.

La période restante de la législature sera consacrée à la discussion d’un nombre important de projets de loi, qui seront soumis, bientôt, à l’Assemblée, notamment, ceux portant amendement de l’article 411 et l’article 96 du code pénal, et le projet du code de change, a-t-il fait savoir.

Il a considéré que l’Assemblée a déployé l’étape écoulée des efforts considérables, pour promouvoir son travail et gagner le pari de l’obtention de la confiance du peuple dans le parlement. Il a rappelé les prérogatives principales de l’Assemblée, liées au volet législatif et de contrôle, évoquant l’action diplomatique et l’importance de l’organiser, davantage, afin que la diplomatie parlementaire s’acquitte de son rôle en matière de soutien de la diplomatie officielle.

Les membres de la conférence des présidents ont souligné l’importance de l’action de contrôle, affirmant la nécessité de s’occuper, davantage, de l’aboutissement des questions orales et écrites adressées par les députés, du fait de leur relation avec les besoins des citoyens et leurs préoccupations dans différentes régions.

Ils ont souligné l’importance d’intensifier les séances de dialogue avec le gouvernement, autour des différents sujets, ce qui représentera une occasion de porter les aspirations des citoyens en relations avec ces thématiques, et d’alléger le fardeau sur les séances consacrées à la discussion des projets de loi, et leur adoption.