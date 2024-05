Renforcement des relations Tuniso-Qataries : Rencontre entre Nabil Ammar et l’Ambassadeur Saad Bin Nasser Al-Humaidi

Le mardi 21 mai 2024, Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a reçu Saad Bin Nasser Al-Humaidi, Ambassadeur de l’État du Qatar en Tunisie, pour une visite d’adieu marquant la fin de sa mission.

Lors de cette rencontre, le Ministre Ammar a souligné la profondeur et l’authenticité des relations fraternelles entre la Tunisie et le Qatar. Il a insisté sur l’importance de renforcer ces liens bilatéraux au plus haut niveau, reflétant ainsi la volonté des dirigeants des deux nations et les aspirations de leurs peuples respectifs.

Le Ministre a également accepté avec enthousiasme l’invitation de Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani, Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères du Qatar, à se rendre à Doha pour la huitième session de la Haute Commission Mixte tuniso-qatarie. Ammar a promis d’effectuer cette visite dès que possible.

Il a salué les efforts de l’Ambassadeur qatari pour renforcer la coopération entre les deux pays durant son mandat, lui demandant de transmettre ses salutations à son homologue qatari et ses vœux de prospérité pour le Qatar et son peuple.

De son côté, l’Ambassadeur Al-Humaidi a affirmé l’excellence des relations entre la Tunisie et le Qatar, soulignant la détermination du Qatar à organiser la prochaine session de la Haute Commission Mixte dans les plus brefs délais. Cette session, selon lui, marquera une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale.

L’Ambassadeur a exprimé sa gratitude envers les autorités tunisiennes pour leur soutien tout au long de sa mission, témoignant de son respect pour la Tunisie et son peuple.

