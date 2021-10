Tunisie : Les deux têtes de l’exécutif créditées d’une cote de confiance élevée (Sondage)

Le baromètre politique du mois d’octobre révèle un regain d’optimisme pour le troisième mois consécutif ; 74 % des Tunisiens pensent que la Tunisie avance sur la bonne voie.

Selon un sondage Sigma/ Le Maghreb, publié dans l’édition de ce vendredi 22 octobre du journal arabophone, une importante proportion de Tunisiens appuie pleinement les décisions présidentielles.

Ce soutien est de 77 % pour les dispositions du 25 juillet, 84 % pour la levée de l’immunité parlementaire sur l’ensemble des députés, 68 % pour la désignation de Najla Bouden, et entre 75 et 76 % pour la poursuite de la suspension des travaux de l’Assemblée et l’arrêt des salaires et privilèges des députés.

Par ailleurs, 54 % des Tunisiens sont favorables à la formation gouvernementale de Bouden, et 51 % approuvent la concentration des pouvoirs exécutif et législatif entre les mains du président de la république.

La cote de confiance dans les deux têtes de l’exécutif est élevée, avec 77 % pour Kaïs Saïed, et 51 % pour Najla Bouden.

Ils sont suivis de loin par Abdelfattah Mourou et Abdellatif Mekki crédités ex æquo de 17 %, et Safi Saïd (16 %).

Les résultats du sondage montrent une absence de confiance dans les personnalités suivantes : Rached Ghannouchi (90 %), Nabil Karoui (85 %), Seïfeddine Makhlouf (81 %), Moncef Marzouki (80 %), et Hichem Méchichi (76 %).

Gnetnews