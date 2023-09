Tunisie : Les équilibres financiers au centre d’une rencontre à la Kasbah

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est réuni samedi 23 septembre, à la Kasbah, avec Marouane Abassi et Sihem Boughdiri Nemsia, respectivement, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et ministre des Finances

La rencontre a porté sur des sujets économiques et financiers en Tunisie.

Il a été, par ailleurs, question des mécanismes et visions à court et moyen termes, au sujet des équilibres financiers, notamment la balance commerciale, la balance des paiements et le niveau des prix, rapporte, en substance, la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Gnetnews