Tunisie : « Les Etats-Unis alarmés suite aux accusations adressées à des personnes pour avoir rencontré le personnel de l’ambassade US » (Ned Price)

Le porte-parole du département d’Etat US, Ned Price, a déclaré que « les Etats-Unis étaient alarmés par les informations selon lesquelles des accusations criminelles ont été dirigées contre des personnes, pour avoir rencontré ou discuté avec le personnel de l’ambassade américaine ».

Lors d’un point de presse hier, jeudi 02 Mars à Washington, Ned Price a déclaré que « c’est là, le travail des ambassades et des diplomates à travers le monde ».

« Le rôle principal de toute ambassade US, ou diplomate est de rencontrer un large panel de personnes pour éclairer notre lanterne et nous aider à comprendre les différents points de vue et perspectives dans ce pays. Leur tâche principale est, donc, d’informer les décideurs politiques aux États-Unis afin que nous puissions mieux soutenir nos partenaires au sein du gouvernement », a-t-il souligné en substance.

« Des diplomates tunisiens et étrangers en poste aux États-Unis participent régulièrement à des réunions analogues. Il s’agit là du travail de la diplomatie. C’est le beurre et le pain des diplomates de tous les pays à travers le monde, cela ne devrait pas faire l’objet de persécution, sous quelque forme que ce soit », a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : « Nos diplomates rencontrent des Tunisiens afin que cette administration puisse au mieux accompagner le gouvernement tunisien, ainsi que le peuple tunisien et ses aspirations. Ce n’est pas différent du type de travail que nous faisons partout dans le monde. C’est le genre de travail que font nos homologues tunisiens ici même à Washington, car le gouvernement tunisien veut aussi comprendre ce qui se passe aux Etats-Unis ».

Gnetnews