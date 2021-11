Tunisie : Nemsia s’entretient avec le sous-secrÃ©taire d’Etat au trÃ©sor amÃ©ricain autour des rÃ©formes

Tunisie : Nemsia s’entretient avec le sous-secrétaire d’Etat au trésor américain autour des réformes

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia a rencontré ce lundi 22 novembre, le sous-secrétaire d’Etat américain au Trésor, Eric Meyer.

La rencontre a porté sur les principaux aspects de la coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis, sur les plans bilatéral et multilatéral, indique le ministère des Finances dans un communiqué.

La ministre a mis l’accent sur « la profondeur des liens entre les deux pays amis », valorisant « l’important rôle des États-Unis en matière de soutien à la Tunisie, notamment en cette conjoncture économique nationale et internationale difficile ».

Elle a affirmé « la détermination de la Tunisie à faire réussir les concertations avec les institutions financières internationales, et à parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international, l’aidant à concrétiser son programme de réformes, et à amorcer son essor économique, de manière à rétablir la cadence de croissance, et les grands équilibres financiers ».

Eric Meyer a réitéré la détermination des Etats-Unis à appuyer la Tunisie dans son processus de réformes.

Il a formulé le vœu que le gouvernement tunisien parvienne à un accord avec les différentes parties prenantes en vue de donner corps aux réformes économiques et de les concrétiser.

Gnetnews