Tunisie : Les experts planchent sur le document des réformes dans le cadre de l’initiative du quartette (bâtonnier)

Le bâtonnier de l’ordre des avocats, Hatem Mziou, a révélé, ce jeudi 26 janvier, que les experts ont entamé la préparation de la feuille de route des réformes, inhérente à l’initiative du quartette.

Dans un entretien téléphonique avec Shems, le bâtonnier a déclaré que les détails de l’initiative allaient être annoncés, aussitôt son élaboration terminée.

Il a ajouté que l’initiative allait être présentée au président de la république, formulant le vœu qu’elle soit accueillie, positivement, en vue de l’amorce d’un processus participatif à même de sauver le pays, et de surmonter la crise socioéconomique.

Le bâtonnier a ajouté que leur rôle historique et national, les incite à être une force de proposition et à ne pas rester les bras croisés, face à une situation de crise que vit le pays.

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH), le Conseil national de l’ordre des avocats et le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) sont en train d’élaborer une initiative de sortie de crise, laquelle s’articulerait autour des volets politique, juridique, économique, social, etc.

