Tunisie : Les grands projets hydrauliques en rade, dans une situation de stress hydrique

Plusieurs grands projets hydrauliques programmés à travers différentes régions sont bloqués, à l’heure où le pays est en situation de stress hydrique, aggravé par un déficit pluviométrique persistant.

Les difficultés de réalisation des grands projets hydrauliques a été au centre, mercredi dernier, d’une séance de travail présidée par le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mohamed Elyes Hamza, en présence de la direction général des barrages, et des grands travaux hydrauliques, et de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

La réunion a examiné les problèmes ayant été à l’origine du retard du projet de réalisation du barrage de Saïda, el-Kalaâ el-Kobra, et l’édifice de transfert d’eau qui lui est rattaché.

Il a été aussi question du retard pris par le projet de connexion des barrages de Houareb et Sidi Saâd, pour développer l’irrigation à Kairouan, du projet de consolidation du dispositif de transfert de l’eau du Nord au Cap-Bon, au Sahel et à Sfax, et du projet d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable dans le Grand-Tunis.

Le retard de ces projets a été imputé à des problèmes fonciers, à l’opposition des citoyens, ainsi qu’à des problèmes techniques et administratifs.

Gnetnews