Tunisie : Les indicateurs économiques et sociaux sont terrifiants (Abdelkefi)

Le président d’Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi, a appelé à mettre un calendrier clair, et à déterminer une durée à toutes les prochaines périodes, qui s’annoncent en Tunisie.

Lors de sa participation dimanche 24 octobre à une conférence à Béjà, organisée par l’association de la charte du développement et de la citoyenneté, autour du thème « 25 juillet, répercussions et perspectives», Abelkefi a qualifié de « terrifiants » les indicateurs économiques et sociaux.

L’homme politique a appelé à s’asseoir à la table des négociations, sans surenchères.

Afek Tounes fait partie d’une coordination de quatre partis, qui appelle à un retour rapide au régime démocratique, dans le cadre d’une démarche participative.

Outre Afek, cette coordination rassemble le Courant démocrate, Ettakatol et el-Joumhouri.

