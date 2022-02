Tunisie : Les jeunes magistrats menacent de dévoiler « le complot qui se trame par le pouvoir exécutif »

L’association tunisienne des jeunes magistrats pointe « le coup d’Etat contre le conseil supérieur de la magistrature légal, et l’attachement du président de la république à l’installation d’un conseil parallèle nommé et totalement dépendant de son pouvoir ».

Dans un long communiqué rendu public ce jeudi 24 février, à l’issue de la tenue de son bureau politique, l’association des jeunes magistrats affirme que « des négociations secrètes se déroulent actuellement avec certains magistrats à la retraite, les qualifiant de « douteux, connus par leur hostilité à la liberté d’expression, à l’indépendance de la justice, et leur atteinte aux forces vives militantes du pays ».

Les magistrats en question sont, par ailleurs, connus « de s’être tenus aux côtés du despotisme tout au long de leur parcours professionnel ».

Les jeunes magistrats pointent « la propension du pouvoir exécutif à restituer le dispositif judiciaire qu’ils (Ndlr : les magistrats véreux) incarnaient, en faisant appel à ses pires symboles ».

Museler les magistrats honorables

L’association a ajouté qu’elle serait obligée, au cas où ils sont désignés, « de sortir aux médias nationaux et internationaux en vue de révéler les complots qui se trament, dans le cade de l’activation du décret-loi suspect, servant les prochains agendas du président de la république ».

Elle a, par ailleurs, affirmé « la propension du pouvoir exécutif à museler les voix des magistrats honorables, en dirigeant un réseau médiatique hostile et partial pour les salir et avorter leur bataille visant à préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire ». Il s’agit, aussi, « d’empêcher les organisations internationales, les délégations de défense des droits de l’homme et parlementaires étrangères à entrer en contact avec eux, en violation criante de la liberté d’organisation et d’expression garantie par la constitution et les traités internationaux. »

L’association rejette, par ailleurs, « la teneur de la correspondance adressée par la ministre de la Justice aux responsables des tribunaux, leur demandant de lui faire parvenir une liste nominative des magistrats en grève, dans un précédent dans l’histoire de la magistrature, ce qui encourage la délation et la rédaction des rapports à leur encontre ».

L’association des jeunes magistrats appelle ses représentants dans l’ensemble des tribunaux, et les magistrats jaloux pour la magistrature « à lancer des campagnes de mobilisation, en prélude à une réunion générale rassemblant l’ensemble des magistrats et à se tenir à ses côtés, s’engageant à ne ménager aucun effort, en vue de faire valoir l’étendard du pouvoir judiciaire, et d’empêcher quiconque de le rabaisser et de l’utiliser à mauvais escient ».

Gnetnews