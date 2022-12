Tunisie : Les jeux Ã©lectroniques dominent les esprits et mÃ¨nent Ã  la violence, au meurtre et au suicide (ministÃ¨re)

Tunisie : Les jeux électroniques dominent les esprits et mènent à la violence, au meurtre et au suicide (ministère)

Suite à la récurrence des cas d’enfants qui sont victimes des jeux électroniques dangereux, le ministère des Technologies de la Communication appelle « à la prudence et la vigilance, en matière de recours des enfants à ces jeux, qui les incitent à s’inscrire dans une logique de défi, se transformant en une addiction, les menant, dans la plupart des cas, à la violence, au meurtre, et au suicide à travers des ordres virtuels, impactant leur comportement et dominant leur esprit ».

Le ministère appelle les parents, éducateurs, formateurs, et différents intervenants qui sont en relation avec les enfants et leur navigation sur le réseau Internet et les pages facebook, « à installer des outils de contrôle technique, à s’assurer du contenu du jeu, et à lire les mises en garde qui y figurent ». « Outre la nécessité de dialogue avec les enfants, d’en rationaliser la navigation sur Internet, l’utilisation des jeux électroniques éducatifs, et de s’éloigner des jeux violents ».

En protection des enfants, le ministère œuvre, en collaboration avec le ministère de la Femme, et les organismes privés « à intensifier les campagnes de sensibilisation, en vue d’élever la conscience, contrôler l’utilisation par les enfants de l’Internet, des réseaux sociaux, et des jeux électroniques dangereux ».

Le ministère dit « mettre une plateforme pour dénoncer les menaces qui envahissent le monde virtuel, en vue de les faire parvenir aux organismes concernés et de trouver les solutions à même de les traiter dans les délais les plus proches ».

Gnetnews