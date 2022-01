Tunisie : Les majorations salariales dans le secteur privÃ© au centre d’une entrevue Zahi/ Majoul

Tunisie : Les majorations salariales dans le secteur privé au centre d’une entrevue Zahi/ Majoul

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a reçu ce mercredi 19 janvier, au siège du ministère, le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul.

La rencontre a porté sur la situation économique et sociale, et les tensions financières et leurs répercussions négatives sur la réalité sociale.

Il était, ainsi, question des moyens de sortir de cette situation, d’une manière progressive, à travers une action participative entre l’ensemble des partenaires sociaux, indique un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Majoul a exprimé « le soutien du patronat à ce processus rectificatif, et l’importance de l’action participative avec le gouvernement en cette étape historique », selon la même source.

Le ministre a évoqué « l’importance de la concertation et l’échange des propositions avec l’ensemble des acteurs, sur le double plan économique et social, en vue de redynamiser la vie économique, développer la cadence de croissance, et créer la richesse, ce qui aide à renforcer les ressources publiques, et à en assurer une distribution équitable, et à créer de nouvelles opportunités d’emploi ».

L’entrevue a, également, porté sur le suivi de l’application de l’accord des majorations salariales dans le secteur privé, signé entre l’UGTT et l’UTICA, au titre des années 2022, 2023, 2024…

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont évoqué « les préparatifs en vue de relancer le rôle du conseil national du dialogue social, qui rassemble le gouvernement, l’organisation syndicale, et le patronat, et représente un espace officiel de dialogue et de négociations sociales ».

Cette rencontre intervient au lendemain de l’entrevue du ministre des Affaires sociales avec le président de la république, « consacrée à la marche du ministère, et son programme d’action pendant la prochaine période. »

Saïed a réitéré la nécessité d’intensifier la prise en charge des couches sociales fragiles, notamment en cette conjoncture économique critique.

Gnetnews