Tunisie: Les mÃ©decins menacent d’entrer en grÃ¨ve les 24 et 25 dÃ©cembre prochain

Tunisie: Les médecins menacent d’entrer en grève les 24 et 25 décembre prochain

TAP-Le Syndicat général des médecins, pharmaciens et médecins dentistes a décidé, ce dimanche 13 décembre 2020, de suspendre l’encadrement des résidents en médecine de famille pour réclamer l’application du décret gouvernemental relatif à la médecine de famille aux médecins généralistes, appelant à ce que ces derniers soient homologués dans cette spécialité aux niveaux académique et salarial.

Dans un communiqué publié, le Syndicat a souligné qu’il envisage d’entamer une grève présentielle les 24 et 25 décembre courant pour réclamer l’homologation des médecins généralistes avec la spécialité de médecine de famille, et appliquer cette spécialisation aux médecins généralistes praticiens dont le nombre s’élève à 4000 médecins dans le secteur public et ne pas la limiter à ceux qui seront formés dans cette spécialité pendant huit ans (5 ans d’étude et 3 ans de stage), tel que prévu par le décret gouvernemental publié dans le journal officiel du 12 avril 2019.

Il est à noter que le décret gouvernemental régissant le cadre général du système d’études et des conditions d’obtention des certificats d’études médicales stipule que les études médicales comportent trois étapes dont la première dure deux ans, la deuxième quatre ans et la troisième entre trois et cinq ans selon la spécialité médicale choisie.

Les facultés de médecine délivrent un certificat de spécialité médicale aux étudiants qui auront réussi la troisième étape d’études médicales dans de nombreuses spécialités médicales, dont la médecine de famille devenue pour la première fois en vertu du décret gouvernemental en question, une spécialité médicale indépendante.