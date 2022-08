Tunisie : Les membres du congrÃ¨s US se disent prÃ©occupÃ©s par le processus dÃ©mocratique

Tunisie : Les membres du congrès US se disent préoccupés par le processus démocratique

Une délégation du congrès américain, constituée des membres du Sénat et de la chambre des représentants, est en visite en Tunisie les 21 et 22 août 2022.

Comptant les sénateurs Chris Coons, Rob Portman, Gary Peters, et les députés Dave Joyce, Chrissy Houlahan, et David Price, la délégation US a exprimé son « fort soutien à la démocratie, et aux aspirations du peuple tunisien pour un gouvernement démocratique transparent répondant à ses besoins, soumis au questionnement et respectant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et plaçant l’avenir économique du pays au centre de ses priorités », souligne ce lundi 22 août, l’ambassade US dans un communiqué.

Les membres de la délégation qui ont rencontré le président Kaïs Saïed, et des organisations de la société civile, se sont dits préoccupés par le processus démocratique en Tunisie, appelant « à adopter une loi électorale, d’une manière participative, permettant la plus large participation possible aux prochaines élections législatives ».

Ils ont, par ailleurs, insisté sur « l’importance d’une justice indépendante, et une assemblée parlementaire agissante afin que le peuple tunisien recouvre la confiance dans le régime démocratique ».

Les congressistes US ont souligné le rôle joué par la société civile tunisienne, en matière de construction d’un avenir politique inclusif.

