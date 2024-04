Tunisie : Les membres du Conseil bancaire et financier auditionnés en commission parlementaire autour de l’inclusion financière

La commission des finances et du budget a tenu hier, jeudi 18 avril 2024, une audition des représentants du Conseil bancaire et financier, autour du projet de loi portant sur la lutte contre l’exclusion financière.

Les membres du CBF ont souligné le rôle joué par les institutions bancaires et financières, en matière de soutien à l’économie, de développement de l’investissement, d’amélioration du climat des affaires et de soutien aux efforts de l’Etat.

Ils ont exprimé leur soutien aux mesures proposées dans le texte, et leurs dispositions à contribuer à son amélioration et à son développement, et à présenter des observations et propositions écrites, tout en y associant les institutions bancaires.

Les services de paiement numérique en Tunisie, requièrent le développement de la digitalisation des systèmes d’information et des prestations financières, ont-ils souligné, affirmant la nécessité de rationaliser la circulation du cash, de manière à consolider l’inclusion financière.

Les députés ont demandé des explications sur les raisons de la désaffection des petites et moyennes entreprises, de traiter avec les institutions bancaires. Comme ils se sont interrogés sur la répartition des agences bancaires dans les régions, notamment celles lointaines et de l’intérieur.

Les élus ont, par ailleurs, recommandé une plus grande contribution du secteur bancaire au financement de l’économie, et au soutien du gouvernement en matière de construction d’un Etat social.

Ils ont évoqué le caractère limité des mécanismes de financement, appelant à leur diversification afin de faire accéder les PME à des crédits préférentiels, à des taux d’intérêt réduits, étant donné que le coût du financement représente un obstacle, approfondissant l’exclusion financière.

Les représentants du Conseil économique et financier ont renouvelé leurs dispositions à contribuer à développer le projet de loi, afin de permettre aux PME d’accéder à des crédits à des taux étudiés.

