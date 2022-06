Tunisie : Les messages latents de la dÃ©claration de Jihad Azour (Aram Belhaj)

Tunisie : Les messages latents de la déclaration de Jihad Azour (Aram Belhaj)

L’économiste, Aram Belhaj, estime que le communiqué du directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, porte « plusieurs messages implicites ».

Dans un post sur sa page officielle, Facebook, Belhag écrit que « le plus important message est que la balle est dans le camp des acteurs du paysage économique, et ceux qui influencent la réalité sociale en Tunisie. Le FMI est donc totalement affranchi de tout éventuel échec à l’avenir ».

« A travers le communiqué de Jihad Azour, il s’avère que le FMI est prêt à entamer des négociations autour d’un programme de réformes gouvernemental pendant les prochaines semaines, mais en même temps, ce dernier appelle toutes les parties prenantes à appuyer ce programme et à contribuer aux efforts déployés en la matière », souligne-t-il en préambule.

Au terme de sa visite les 20 et 21 juin en Tunisie, où il a rencontré les deux têtes de l’exécutif, Jihad Azour a affirmé que le FMI était prêt à entamer, au cours des prochaines semaines, des négociations portant sur la mise en place d’un programme.

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international a appelé le gouvernement « à décrire plus en détail chacune des mesures de son plan de réformes, et à en débattre avec l’ensemble des parties prenantes, afin que celles-ci fassent cause commune et participent à sa mise en œuvre. De cette manière, en assurant un dialogue ininterrompu avec ses principaux interlocuteurs ainsi qu’une communication plus large, le gouvernement augmentera les chances de réussite de ses politiques ».

