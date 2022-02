Tunisie/ EpidÃ©mie : Les mesures peuvent Ãªtre rÃ©visÃ©es, selon lâ€™Ã©volution de la situation Ã©pidÃ©mique (Bouden)

Tunisie/ Epidémie : Les mesures peuvent être révisées, selon l’évolution de la situation épidémique (Bouden)

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, mardi 1er février, au palais du gouvernement de la Kasbah, un conseil ministériel, par visioconférence, consacré à la lutte contre le Coronavirus.

Bouden a écouté un exposé sur l’évolution de la situation épidémique à l’échelle mondiale, et dans notre pays, et la propagation de la contagion par le variant, Omicron, présenté par le ministre de la Santé, Ali Mrabet.

Le Conseil ministériel a, par la suite, examiné les différentes mesures sanitaires et préventives pour limiter la dissémination du variant, Omicron, tout en garantissant la promptitude des établissements de soins, ainsi que l’état d’avancement de la campagne de vaccination.

6 234 462 Tunisiens vaccinés

A l’heure qu’il est, quelque 6 234 462 Tunisiens ont été vaccinés, alors que 1 033 173 citoyens se sont vus administrer la 3ème dose, « booster ».

Bouden a affirmé « la nécessité de renforcer l’application des protocoles sanitaires, et de présenter le passeport vaccinal à l’entrée des établissements publics et des espaces commerciaux ».

Elle a, également, appelé à la nécessité d’intensifier les opérations de vaccination dans différents gouvernorats de la république, et de poursuivre l’application des mesures prises lors du conseil ministériel tenu le 11 janvier 2022, liées notamment à l’instauration d’un couvre-feu de 22h à 5h du matin le jour suivant, et l’interdiction des manifestations et rassemblements dans les espaces ouverts et fermés.

Ces mesures peuvent être révisées selon l’évolution de la situation épidémique, a-t-elle affirmé.

