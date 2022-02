La Tunisie vivrait le pic de la 5Ã¨me vague, le taux de positivitÃ© grimpe Ã  36,01 %

La Tunisie vivrait le pic de la 5ème vague, le taux de positivité grimpe à 36,01 %

La Tunisie serait actuellement en train de vivre le pic de cette 5ème vague épidémique, selon des médecins et des membres du comité scientifique. La propagation du virus est amenée à fléchir dans les prochains jours, pour amorcer une marche descendante. Une crainte persiste, cependant, liée au sous-variant d’Omicron, baptisé BA.2. Ce sous-variant, renfermant 40 mutations, découvert pour la première fois au Danemark, se répand désormais en Europe et ailleurs. Il a été détecté ces tous derniers jours en Algérie, et est plus transmissible que le variant originel.

Le Coronavirus n’arrête pas de surprendre la planète ; plusieurs épidémiologistes et virologues à travers le monde perçoivent, néanmoins, dans cet enchainement de variants, le début de la fin de la pandémie, d’autant que la population mondiale est en train de renforcer son immunité naturelle et vaccinale contre le virus, même si certains pays ont peu ou pas accès au vaccin.

8001 nouveaux cas et 25 décès

Pour revenir à la Tunisie, les chiffres enregistrés au cours des dernières 24 heures sont toujours élevés.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 31 janvier, 8001 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, après la parution de 22 216 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 36,01 %.

Le bilan cumulé passe à 917 814 contaminations, sur un ensemble de 4 057 762 analyses en laboratoire.

Quelque 12 624 malades ont été déclarés rétablis, les dernières 24 heures, portant le total à 791 720 guérisons.

25 décès ont été provoqués par le virus à la même date, portant le bilan à 26 362 morts depuis l’avènement de la pandémie.

Les hospitalisations ont enregistré un bond en avant, avec 1228 patients alités dans les établissements de soins publics et privés, dont 199 nouvelles admissions les dernières 24 heures.

Les lits de réanimation et d’oxygène dans les hôpitaux et les cliniques sont occupés par 200 patients pour les premiers, et 50 pour les seconds.

