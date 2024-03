Tunisie : Kaïs Saïed met fin aux fonctions des ministres du Transport et des Affaires culturelles

Le président de la république, Kaïs Saïed, a décidé hier, mardi 12 Mars 2024, de démettre de leurs fonctions, Rabie Majidi, ministre du Transport, et Hayett Guettat Guermazi, ministre des Affaires culturelles.

La ministre de l’Equipement et de l’Habiat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a été chargée de l’intérim à la tête du ministère du Transport, et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a été chargé de l’intérim à la tête du ministère des Affaires culturelles, indique la présidence dans un communiqué.

Gnetnews