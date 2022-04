Tunisie : Les mosquÃ©es accueilleront de nouveau la priÃ¨re de Tarawih, aprÃ¨s deux ans de suspension

Tunisie : Les mosquées accueilleront de nouveau la prière de Tarawih, après deux ans de suspension

Les mosquées accueilleront, de nouveau, en ce Ramadan 2022, correspondant à l’an 1443 de l’hégire, Salat tarawih (la prière emblématique du mois saint), après son interruption pendant deux ans, du fait de la pandémie du Coronavirus.

Le ministère des Affaires religieuses recommande aux fidèles de s’en tenir aux protocoles sanitaires dans les mosquées et lieux de cultes, comme l’a déclaré, ce vendredi 01er avril à Mosaïque, la chargée de l’information au ministère, Najet Hammami.

La responsable a encore souligné que le ministère avait préparé un programme spécifique au mois de Ramadan, sous le signe « Ramadan le mois de l’abondance…non à la spéculation et au gaspillage ».

Ce programme comporte des campagnes de sensibilisation, et des compétitions religieuses, outre deux points pour des repas de rupture du jeûne dans deux grandes mosquées qui seront révélées ultérieurement.

Une opération sera également organisée au niveau des stations de péage de Mornag, Bizerte et Béjà pour distribuer le Saint-Coran et des dépliants, réconciliant les citoyens avec les bons comportements, et les incitant à l’entraide et la solidarité.

La responsable a, encore, indiqué que 50 mosquées ont été construites et inaugurées ces derniers jours, faisant constater, néanmoins, qu’il ne suffit pas de faire la prière, mais il faudrait opter pour les bonnes pratiques et une conduite exemplaire et s’inspirer des préceptes, de la morale et des fondamentaux inscrits dans le texte coranique.

Gnetnews