Tunisie : Rassemblement ce jeudi des partis anti-référendum devant le siège de la télévision nationale pour réclamer « le pluralisme du service public »

Les partis de « la campagne nationale pour la chute du référendum » organisent ce jeudi 23 juin, à 12h 30 mn, un rassemblement devant le siège de la télévision nationale.

Ces partis réclament « le pluralisme du service public, après qu’on a porté atteinte à la pluralité et la diversité de la télévision ».

Dans un communiqué, cette campagne, dont le chef de file est le parti des travailleurs, pointe une « décision politique interdisant l’accès à la télévision, aux partis politiques, notamment ceux appartenant à l’opposition de Kaïs Saïed, ayant transformé la télévision publique, en télévision présidentielle, s’exprimant au nom du président de la république, et de son projet politique ».

Le communiqué déplore « la régression de la Tunisie, en matière de classement mondial de liberté de la presse, un recul qui intervient sur la base de critères clairs, dont la hausse des procès, et des atteintes contre les journalistes et les blogueurs sur fond de leurs opinions, ainsi que l’atteinte au pluralisme à la télévision qui était relativement une tribune pour toutes les voix et tous les avis, et a assuré des campagnes électorales, selon des critères objectifs, où elle a essayé de garantir l’égalité des chances entre les candidats, via des débats relatifs aux élections législatives et présidentielles ».

« La télévision tunisienne ne devrait pas être une propriété de Kaïs Saïed, ou de tout gouvernant, quel qu’il soit, mais devrait être un service public, traduisant la diversité et la pluralité intellectuelle, politique et culturelle dans notre société, à fortiori en cette conjoncture où le despotisme point à l’horizon de nouveau, enfilant l’habit du populisme, et menaçant l’acquis de la liberté d’expression et de presse, ayant été concrétisé par le sang et les sacrifices », conclut la même source.

Gnetnews