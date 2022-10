Tunisie : Les partis politiques n’ont pas le droit de participer aux législatives du 17 décembre, mais sont en mesure d’appuyer un candidat

Le porte-parole de l’instance supérieure indépendante pour les élections, (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, a affirmé ce lundi, que l’instance électorale va traiter avec les candidats aux prochaines législatives prévues le 17 décembre, en tant que personnes, et non comme parti ou liste électorale.

Conformément à la loi électorale, il s’agit d’un mode de scrutin uninominal, et non un mode de scrutin de liste, et partant, les partis ne se porteront pas candidats aux élections, a-t-il expliqué, dans un entretien avec Shems

Il a, néanmoins, indiqué que rien n’empêche le candidat de mener sa campagne, en s’appuyant sur un parti.

S’agissant de la collecte de 400 parrainages, il a évoqué « un choix législatif » et « un choix politique » visant à donner plus de sérieux aux candidats.

Le vice-président de l’ISIE, Maher Jdidi a, par ailleurs, affirmé que le décret-loi électoral n’empêche pas les partis à appuyer les candidats aux législatives prévues le 17 décembre 2022.

Dans une déclaration à al-Wataniya, il a indiqué qu’un arrêté réglementaire devait être publié par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), afin de traduire dans les faits les dispositions de la loi électorale.

Le texte en vue porte sur les dispositions relatives à la campagne électorale, et pourrait renfermer des données à ce sujet.

Gnetnews