Tunisie : Les partisans de Kaïs Saïed rejettent les accusations du Front de Salut d’avoir eu recours à la violence pour interdire son meeting

Le président de la coordination des jeunes d’el-Mnihla, Tarek Mejri, a dénoncé la qualification par le Front de Salut National de « ceux portant une opinion et des orientations contraires » de «« .

Dans un entretien téléphonique avec la TAP, il a opposé « un refus catégorique » aux accusations qui leur sont adressées d’avoir eu recours à la violence verbale et matérielle, contre les dirigeants et militants du Front, les qualifiant « d’accusations fallacieuses, et infondées. »

Des citoyens ont protesté et ont brandi le slogan, « Dégage », devant des dirigeants du Front de salut, sans usage de la violence, « comme réaction à leur discours fondé sur la propagation de la discorde entre les Tunisiens, et l’incitation à la violence et à la haine entre les habitants d’el-Mnihla, en taxant ceux qui ont une position divergente de milices », a-t-il souligné.

« Ceux qui ont brandi le slogan « Dégage », sont les enfants d’el-Mnihla, ils l’ont fait contre ceux qui sont venus susciter la discorde entre les enfants d’une seule région, et les classer entre soutiens et opposants de ce qu’ils qualifient le coup d’Etat, et ce pour des fins politiques manifestes », a-t-il ajouté.

« La région était toujours connue pour la coexistence entre ses enfants, quelles qu’en soient les orientations politiques ; ceux-ci ne permettent à personne d’inciter à la violence et à la haine parmi eux », a, encore, indiqué le président de la coordination.

Ce faisant, une source sécuritaire ayant requis l’anonymat a déclaré à la TAP, que la police à placé des barrages devant le siège de la municipalité pour interdire tout rassemblement non autorisé de la part de toute partie. Elle a œuvré à appeler toutes les parties à évacuer les lieux en préservation de l’ordre public, affirmant que les unités sécuritaires traitent avec l’ensemble des Tunisiens, conformément aux dispositions de la loi.

Le Front de Salut national avait condamné l’attaque menée par « certains individus » faisant partie de ce qu’il qualifie « les milices de Kaïs Saïed contre son meeting à el-Mnihla, avec l’usage de la violence matérielle et verbale, contre les dirigeants du Front et ses partisans »

