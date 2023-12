Tunisie : Les pharmaciens unis contre une nouvelle taxe et en quête de réformes structurantes

Le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) et le Syndicat des Pharmaciens de Tunisie (SPOT) ont émis des communiqués exprimant leur vive désapprobation face à l’article 15 de la nouvelle Loi de Finances 2024. Cette disposition instaure une taxe sur le revenu des pharmaciens, les plaçant au même niveau que des entités telles que les sociétés pétrolières, les compagnies d’assurances, les banques, et les grands espaces commerciaux.

Par ailleurs, le secteur souffre de problèmes structurels, mettant en péril l’accès aux soins pour tous.

Une taxe injuste

Dans un récent communiqué, le CNOPT a exprimé son étonnement face à la catégorisation du secteur des pharmacies d’officine, principalement composé de petites et moyennes entreprises (PME), au même titre que des grandes sociétés ciblées par cet article. Le Conseil a critiqué la nature discriminatoire de cette mesure, soulignant qu’elle cible un secteur d’intérêt public jouant un rôle essentiel dans la préservation de la santé des citoyens à travers le déploiement de pharmacies sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le CNOPT a appelé les députés à les associer avant de proposer des législations pouvant nuire au secteur des pharmacies d’officine, demandant la suspension immédiate de l’application de l’article 15 et sa révision lors de la prochaine Loi de Finances complémentaire.

De son côté, le SPOT a vivement critiqué les députés à l’origine de cet article, soulignant qu’il a été élaboré à la dernière minute, voté précipitamment, et sans aucune concertation préalable. Le syndicat a également exigé la suspension immédiate de cette mesure, en attendant sa révision lors de la prochaine Loi de Finances complémentaire.

De nombreux pharmaciens, à travers les réseaux sociaux, ont également dénoncé le caractère discriminatoire de cette mesure, la jugeant anticonstitutionnelle et contraire à l’article 15 de la constitution, qui prône la justice et l’équité dans l’accomplissement des devoirs fiscaux, interdisant toute forme de ségrégation.

Préoccupations principales des pharmaciens

Au niveau législatif et réglementaire, les pharmaciens appellent à la révision de la loi 73/55 régissant la profession, la mise à jour de l’exercice officinal pour inclure de nouvelles missions en tant qu’acteurs de santé de première ligne, et la clarification des exceptions autorisant la pratique de la pro-pharmacie vétérinaire.

Ils demandent également un cadre règlementaire pour les produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, et compléments alimentaires. Les pharmaciens insistent sur la compétence exclusive du pharmacien dans le domaine du médicament, de la fabrication à la distribution, garantissant ainsi la qualité et la sécurité pour la santé publique.

Les praticiens souhaitent changer le statut juridique de l’officine, permettre l’installation sous forme de SUARL ou SARL, et améliorer les conditions de travail en allégeant les tâches administratives. Ils recommandent l’adoption de l’ordonnance électronique pour éviter les erreurs et faciliter l’accès aux médicaments.

Les pénuries de médicaments

Les pharmaciens et donc les citoyens font face à des défis importants liés à la pénurie de médicaments. La production locale, qui couvre environ 60% des besoins, est impactée par des difficultés financières. « Les médicaments sont distribués aux pharmaciens à travers un réseau de grossistes répartiteurs, mais la surdensité des pharmacies et les installations précaires contribuent aux problèmes d’approvisionnement », nous confie Sallem Ghrairi, pharmacien à Enfidha.

La situation est exacerbée par des problèmes au niveau des importations, notamment des retards de paiement envers les fournisseurs étrangers, entraînant une dette importante de la Pharmacie Centrale de Tunisie.

Problèmes liés à la CNAM

Les pharmaciens soulèvent également des préoccupations liées à la CNAM, appelant à régler les problèmes de financement des caisses, respecter les obligations conventionnelles pour les délais de paiement, et éviter des mesures unilatérales telles que la migration vers la carte électronique sans un avenant définissant les modalités de travail.

La convention sectorielle entre les pharmaciens et la CNAM arrive à échéance à la fin de décembre 2023 et doit être renouvelée. A cet égard, selon un communiqué diffusé ce mardi 19 décembre 2023, le syndicat souligne l’absence, jusqu’à cette date, d’un accord de renouvellement de la convention tout en se montrant ouvert au dialogue avec la CNAM pour trouver une solution garantissant le droit des citoyens aux soins et préservant les droits des pharmaciens dans les meilleures conditions.

« Les demandes des pharmaciens, loin d’être corporatistes, visent à servir l’intérêt général de la santé publique », conclu Sallem Ghrairi.

La profession des pharmaciens en Tunisie, bien qu’ancrée dans la tradition, fait face à des défis complexes qui nécessitent une réponse législative et réglementaire adéquate pour garantir la santé et le bien-être des citoyens. Les appels à la révision de la législation et à la résolution des problèmes structurels révèlent la volonté de la profession de contribuer de manière optimale à la santé publique.

Wissal Ayadi