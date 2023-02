Tunisie : 53 plans d’amÃ©nagement urbain entÃ©rinÃ©s, dont ceux de la Marsa, Den Den, Mhamdia, Sakiet Ezzit…

Tunisie : 53 plans d’aménagement urbain entérinés, dont ceux de la Marsa, Den Den, Mhamdia, Sakiet Ezzit…

La croissance urbaine rapide des villes tunisiennes ayant dépassé les 70 %, requiert, aujourd’hui, que l’on accorde une priorité absolue aux études portant sur la révision des plans d’aménagement urbain en vue de préserver les ressources naturelles et environnementales, mettre un terme à l’extension urbaine anarchique, au détriment des terres agricoles, et renforcer la capacité des villes à faire face aux changements climatiques, a déclaré la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri.

Intervenue hier, à une journée d’études sur « l’accélération de la cadence de réalisation des études inhérentes aux plans d’aménagement urbain pour organiser l’espace urbain, relancer l’investissement et favoriser un développement durable intégré », Zenzeri a indiqué que son ministère « avait appuyé les municipalités à travers l’élaboration de photos aériennes et de cartes numériques, et contribué au coût des études des plans d’aménagement urbain dans une proportion de 50 %, outre le soutien technique aux municipalités, pour le suivi de ces études sur le double plan régional et central ».

Le ministère de l’Equipement est parvenu à cette date, de concert avec les différents intervenants, à ratifier 53 plans d’aménagement, concernant 41 communes, à l’instar des plans d’aménagement des municipalités de la Marsa, Den Den, Mhamdia, Sakiet Ezzit, Ouled Chamekh, Dhiba…, sur un total de 400 PAU en cours d’études, a-t-elle souligné.

Alors que 60 % des études desdits plans en sont encore à leurs débuts. Chose qui empêche d’atteindre les objectifs escomptés en matière d’organisation des extensions urbaines des villes, de mise à disposition des terrains constructibles, et de lutte contre l’habitat anarchique, a-t-elle fait constater.

Zenzeri a ajouté que son ministère poursuivait en coordination avec le ministère de l’Intérieur, l’examen des voies et moyens susceptibles de surmonter ces problèmes, en approfondissant l’examen du cadre juridique organisant l’espace, vers une simplification des procédures et un raccourcissement des délais, ainsi que la clarification du rôle des conseils municipaux, en vue d’entériner les études portant sur les PAU dans les meilleurs délais.

