Tunisie : Les pôles financier et anti-terroriste exceptés du mouvement judiciaire, « malgré les vacances et les faiblesses de leur prestation » (AMT)

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) affirme ce jeudi 2021 que le mouvement judiciaire 2021 – 2022 ne répond pas aux exigences de la réforme judiciaire, et des différentes échéances nationales.

Dans un long communiqué paru sur sa page officielle, l’AMT déplore que « ce mouvement ait ignoré les réformes exigées par la lutte contre la corruption, et les révisions nécessaires et urgentes au sein du pôle économique et financier, et du pôle de lutte contre le terrorisme, en maintenant les deux pôles en dehors du mouvement, bien que des vacances aient été annoncées en leur sein ».

Ces réformes ont été ignorées, « malgré les faiblesses constatées au niveau de la prestation du pôle économique et financier, qui n’est pas parvenu à réaliser des résultats sérieux en matière de lutte contre la corruption ». « Bien que le mouvement représente une occasion réelle pour faire concourir les magistrats et en choisir les meilleurs, en termes d’indépendance, de courage, d’impartialité, d’intégrité et de compétence professionnelle…dans le cadre d’une réforme globale de ces pôles afin d’en promouvoir la prestation et l’efficacité », souligne-t-elle en substance.

L’AMT critique que « les magistrats ne soient pas soumis à la même durée, en termes de travail dans les tribunaux des régions intérieures, en maintenant de nombreux magistrats au même poste, où ils ont passé une longue période, sans répondre à leur demande de mutation, alors que d’autres magistrats ont été mutés vers les tribunaux de Tunis ou du Sahel, bien qu’ils aient passé une période plus courte ». L’association dénonce « une discrimination injustifiée, ce qui accentue le sentiment d’injustice chez les magistrats ».

L’Association des magistrats tunisiens appelle à s’en tenir aux « principes de transparence et de démocratie participative effective avec l’ouverture du Conseil sur son environnement judiciaire et national, après que son incapacité ait été prouvée quant à conduire le processus de réforme de la justice ».

Le Bureau exécutif de l’AMT appelle les magistrats dont les demandes n’ont pas été satisfaites en termes de promotion, de mutation, d’octroi ou de retrait d’un poste à s’opposer à ces décisions attentatoires à leur parcours professionnel, et à déposer des copies de leur demande auprès de l’association, afin qu’elles fassent l’objet de suivi.

