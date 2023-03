Tunisie : Les préparatifs du secteur hôtelier à la haute saison examinés au ministère du Tourisme

Une séance de travail a planché hier, mardi 28 février, au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, sur la marche de l’activité touristique, et les préparatifs du secteur hôtelier à la haute saison.

De nombreuses questions en relation avec la réussite de la saison touristique ont été passées en revue, notamment, la propreté, la protection de l’environnement, la formation, la mise à disposition d’une main d’œuvre compétente dans différentes spécialités, rapporte en substance le ministère, dans un communiqué.

Il a été aussi question « de l’approvisionnement, de l’occupation provisoire du domaine public maritime, de la réhabilitation des unités hôtelières, du développement du tourisme intérieur, de la promotion de la destination tunisienne auprès des différents marchés européens, de la préservation des ressources hydrauliques et énergétiques ».

L’accent a été mis, à cet effet, sur l’adhésion d’un important nombre d’hôtels tunisiens à l’effort national de rationalisation de l’énergie et de l’eau, en se dirigeant vers des techniques modernes et économes, à travers la rationalisation des eaux usées, et leur exploitation dans l’irrigation, l’exploitation des eaux pluviales, outre le tri sélectif des déchets.

Ont été présents à cette réunion, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, ainsi que son chef de cabinet, les cadres du ministère, le Directeur Général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), le Directeur Général de l’agence de formation dans les métiers du tourisme (AFMT), et la présidente de la fédération tunisienne de l’hôtellerie, ainsi que les membres du bureau exécutif de la FTH.

Gnetnews