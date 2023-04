Tunisie : Les programmes de la commission nationale de lutte contre le terrorisme au centre d’un entretien à la Kasbah

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré hier, lundi 17 avril, au palais du gouvernement de la Kasbah, la vice-présidente de la commission nationale de lutte contre le terrorisme, Neïla Fekih.

La rencontre a porté sur « les principaux programmes et activités de ladite commission, en relation avec la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, et les principaux programmes et projets réalisés en collaboration avec les associations de la société civile et les partenaires internationaux », rapporte la Kasbah dans un communiqué.

La cheffe du gouvernement a affirmé, à cette occasion, « l’importance de mettre en place des programmes visant à renforcer la capacité des communautés locales, particulièrement la jeunesse, à se préserver contre ce fléau, comme l’autonomisation économique, de manière à ce qu’elle soit agissante et capable d’opérer un changement positif ; chose qui renforcera la dimension préventive ».

« Le terrorisme violent est un fléau multidimensionnel, et ne se limite pas uniquement à la dimension sécuritaire, mais la dépasse pour englober les dimensions sociale, économique et culturelle », a souligné Neïla Fekih.

« La jeunesse devait être agissante, et avoir la volonté de rester dans son pays et de mener ses projets afin qu’elle ne soit pas une proie facile pour les organisations de traite des humains, et ce pour mettre un terme à la migration irrégulière et ses répercussions économiques et sociales sur la société tunisienne », a-t-elle ajouté en substance.

Gnetnews