Tunisie : Les projets de l’AAAID dans nos contrées au centre d’une rencontre entre le ministre de l’économie et son président

Le ministre de l’Economie et de la Planficiation, Samir Saïed, a rencontré ce mardi 5 septembre 2023, le président de l’autorité arabe de l’investissement agricole et du développement, (The Arab Authority for Agricultural Investment and Development, AAAID), Momahed Ben Abid Mazroui.

La rencontre a porté sur les moyens susceptibles de renforcer le partenariat entre les deux parties, et d’intensifier les investissements dans le secteur agricole, d’autant que notre pays est doté de tous les attributs de réussite dans ce domaine.

Certains projets réalisés par l’instance arabe dans nos contrées ont été présentés , notamment celui « d »el-Marji » à Jendouba, destiné à l’élevage et au développement agricole, lequel produit 12 millions de litres de lait/ an. Outre d’autres projets envisagés, notamment celui d’el-Mabrouka, spécialisé dans la production de semences de pommes de terre, lequel est premier du genre dans la région arabe, et permettra la production de 4 millions de tonnes de la génération, GO, démultipliés en Tunisie et exportés vers les pays arabes, rapporte le ministère de l’Economie dans un communiqué.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur l’état d’avancement du projet de la plateforme des marchés de production du centre, envisagé à Sidi Bouzid, moyennant 116 millions de dinars sur une superficie de 70 hectares. L’AAAID contribuera au capital de la société de ce projet dans une proportion de 22,3 millions de dinars.

Le ministre a souligné l’importance ce ces projets d’investissements, évoquant la possibilité de les développer vers des activités de transformation, à haute valeur ajoutée.

Momahed Ben Abid Mazroui a souligné l’importance du partenariat entre l’instance et la Tunisie, et la détermination à le développer davantage.

Il a exprimé les dispositions de l’AAAID à mettre en oeuvre des programmes d’encadrement et d’appui, pour les petits agriculteurs, appelant à la simplification des procédures, et à l’élimination des entraves bureaucratiques, en vue d’accélérer la cadence de réalisation des projets.

