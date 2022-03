Tunisie : Les nÃ©gociations avec le FMI au centre d’un Ã©change entre Nejla Bouden et Juergen RIGTERING

Tunisie : Les négociations avec le FMI au centre d’un échange entre Nejla Bouden et Juergen RIGTERING

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a reçu hier soir, mercredi 02 Mars 2022, au palais du gouvernement à la Kasbah, une délégation de la banque européenne de la reconstruction et du développement, BERD, conduite par son premier vice-président, Juergen RIGTERING, qui effectue, actuellement, une visite en Tunisie.

Bouden a salué le rôle de la BERD en matière d’appui de la Tunisie dans les domaines des énergies renouvelables, de l’industrie, du soutien financier, logistique, et technique à des petites et moyennes entreprises (PME).

La locatrice de la Kasbah a affirmé que son équipe gouvernementale travaille, selon une nouvelle méthodologie, reposant sur la nécessité d’instaurer des réformes urgentes, de régler les entraves et problèmes financiers, économiques, et logistiques, en comptant sur les propres moyens du pays, ainsi que sur l’appui de ses partenaires financiers.

Le premier vice-président de la BERD a qualifié cette rencontre de fructueuse, réitérant le soutien de l’institution financière à la Tunisie dans le cadre du programme de relance économique du gouvernement, et de l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires, ce qui permet de renforcer l’attractivité de la Tunisie et sa capacité compétitive.

Juergen RIGTERING s’est dit disposé à développer davantage la coopération entre les deux parties dans tous les domaines prioritaires, notamment le financement du programme d’appui des PME, le développement du partenariat entre les secteurs public et privé, l’appui de la production des énergies renouvelables, et l’instauration des fondements de l’économie verte.

Il a, par ailleurs, salué l’état d’avancement des négociations entre la Tunisie et le FMI, affirmant l’appui de la BERD en la matière, ainsi que sa détermination à poursuivre le processus de coopération avec la Tunisie, pour ses résultats positifs et prometteurs.

