Tunisie : Les représentants des trois religions monothéistes font valoir l’amour et la fraternité

Le grand-rabbin de Tunisie, Haïm Bittan a déclaré, à l’issue d’une rencontre hier, mercredi, avec le chef de l’Etat, que Kaïs Saïed l’a rassuré que les Juifs en Tunisie vivent comme les autres.

« Le président de la république a présenté des garanties afin que ce qui s’est passé, ne se reproduise plus », a-t-il souligné, en allusion à l’attentat survenu mardi 09 Mai à Djerba, au terme du pèlerinage de la synagogue d’el-Ghriba.

Le grand archevêque de l’Église catholique de Tunis, Ilario Antoniazzi a qualifié cette rencontre, à laquelle était présent le mufti de la république, de « belle surprise. » Il a dit avoir senti que « le président de la république était proche, comme un frère qui parle à ses frères, et veut écouter leurs douleurs et leurs joies, et accéder à toutes nos demandes ».

Il a considéré que ce qui s’était s’est passé à Djerba va produire une réaction positive du peuple tunisien. « Nous allons approfondir la fraternité et l’amour plus qu’avant, sans qu’il y ait de différences entre chrétiens, musulmans et juifs ».

Le mufti de la république, Hichem Ben Mahmoud, a évoqué « un moment historique, avec les trois religions (Ndlr : monothéistes) qui rencontrent le président de la république ». Cela illustre la tolérance de la Tunisie, a déclaré le mufti, se faisant l’écho du discours du chef de l’Etat, à ce sujet.

« La fraternité est le slogan fédérateur qui nous unit, dans cette patrie où il n’y a pas de différences entre citoyens, et qui assure les droits de tous, sur un pied d’égalité », a-t-il affirmé.

La Tunisie parviendra à surmonter cette étape, et à la mettre entre parenthèse, pour être une terre sûre et quiète, de tolérance, d’amour et de coexistence comme elle l’a toujours été, a-t-il souligné en substance.

Gnetnews