Tunisie : Les restaurants touristiques se plaignent de la multiplicité excessive du contrôle et de lois anciennes et paralysantes

La fédération tunisienne des restaurants touristiques a tenu, tout récemment, son assemblée générale, en présence de Sadok Kouka, et Helmi Hassine, respectivement, son président et Directeur Général de l’ONTT.

Cette assemblée était une occasion renouvelée pour les propriétaires des restaurants touristiques, d’exprimer les problèmes paralysant leurs activité, et menaçant l’avenir de leur métier, indique la FTRT dans un communiqué.

Les présents ont été unanimes à appeler à « la nécessité de réviser les lois anciennes régissant le secteur, lesquelles enchaînent leurs activités, et sont, désormais, une entrave devant les initiatives d’investissement modernes et innovantes, qui sont en phase avec le développement rapide du secteur ».

Les méthodes des structures du contrôle envers le secteur, et leur multiplicité excessive, étaient l’axe central dans les interventions des tenants des restaurants touristiques classés, aux prises avec de nombreuses restrictions en matière de contrôle, ajoute, en substance, la même source.

Le président de la fédération a affirmé la nécessité de traiter avec les restaurants touristiques classés, en tant qu’établissements remplissant des missions, au niveau économique, social et culturel, dans la mesure où ils valorisent la cuisine tunisienne, comme principal pilier de diversification du produit touristique, et un facteur d’attraction des touristes vers la destination tunisienne, outre leur contribution à l’activité économique et à la consolidation de la paix civile à travers les nombreux postes d’emploi directs, et indirects, et leurs répercussions positives sur de nombreux autres métiers.

Le DG de l’ONTT a affirmé que l’administration travaille côte à côte avec la profession pour promouvoir ce secteur, appelant à développer les restaurants touristiques, afin qu’ils soient en phase avec les mutations du secteur touristique à travers le monde.

Gnetnews