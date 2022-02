Tunisie : Les réunions s’enchaînent pour rapatrier les Tunisiens via des circuits sûrs vers la Roumanie et la Pologne

Le ministre des Affaires étrangères enchaîne les réunions pour faciliter l’évacuation des Tunisiens en Ukraine, après le début des opérations militaires russes dans ce pays d’Europe orientale.

Othman Jarandi s’est réuni, hier, avec les ambassadeurs d’Ukraine et de Pologne en Tunisie, ainsi que le chargé d’affaires de Roumanie à Tunis.

Le ministre a exprimé « la profonde préoccupation de la Tunisie face à la dernière escalade, notamment pour ses répercussions sur la colonie tunisienne se trouvant sur l’ensemble du territoire ukrainien ».

Il a informé ses interlocuteurs des préparatifs en cours en vue d’assurer l’évacuation de nos ressortissants et leurs familles.

Face à la fermeture de l’espace aérien ukrainien devant l’aviation civile internationale, le ministre a sollicité l’intervention des ambassadeurs auprès des autorités de leur pays, en vue de faciliter le transit des Tunisiens par des circuits sûrs, en direction des passages frontaliers terrestres avec la Pologne et la Roumanie.

Il a demandé à ce que les dispositions soient prises afin de permettre à nos compatriotes d’accéder aux territoires de ces deux pays, et de les évacuer via des vols aériens, qui seront affectés par la Tunisie, à cet effet.

Jarandi a assuré que le ministère des Affaires étrangères, qu’il soit au niveau de l’administration centrale, ou à travers ses ambassades de Tunisie à Varsovie et Bucarest restera en contact continu avec les pays d’accréditation, en vue de renforcer la coordination et de leur faire parvenir les détails de l’opération d’évacuation.

Les ambassadeurs ont exprimé leurs totales dispositions « à coordonner avec la partie tunisienne et les autorités de leur pays, en vue de prendre les mesures nécessaires à même de faciliter les opérations d’évacuation dans les délais les plus proches, via des issues sûres. »

Une cellule de crise rassemblant les ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur, du Transport, de la Santé, et le transporteur national, Tunisair, s’est réunie hier, par visioconférence, avec la participation de nos ambassades à Moscou et Varsovie, autour d’un plan de rapatriement des Tunisiens qui se sont inscrits auprès de ces deux ambassades.