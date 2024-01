Tunisie : Les services financiers de la poste dans les aÃ©roports au centre d’une rÃ©union au ministÃ¨re du Transport

Tunisie : Les services financiers de la poste dans les aéroports au centre d’une réunion au ministère du Transport

Une séance de travail s’est tenue hier, sous la coprésidence de Rabie Majidi et Nizar Ben Néji, respectivement, ministre du Transport et ministre des Technologies de la Communication, autour des questions et des projets communs, s’agissant de l’Office de la poste tunisienne et de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).

Le ministre des Technologies de la Communication a évoqué l’important rôle joué par la poste tunisienne en matière de soutien des institutions de l’Etat, à travers la mise à disposition des prestations financières postales dans différents aéroports, ports et postes frontaliers.

Le ministre du Transport s’est, pour sa part, arrêté à la complémentarité entre les établissements du ministère du Transport et la poste tunisienne.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur les points de jonction entre la stratégie nationale de digitalisation et la vision stratégique dans le secteur du transport et de la logistique à l’horizon de 2040, s’agissant des projets réalisés et ceux en perspective.

