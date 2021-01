Tunisie : Les soldes d’hiver débutent le 29 janvier

La chambre syndicale nationale du commerce de prêt-à-porter et des tissus relevant de l’UTICA annonce que la saison des soldes d’hiver 2021, débute le 29 janvier courant, et se poursuit pendant six semaines.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 18 janvier 2021, la chambre indique que « cette manifestation va redynamiser l’activité commerciale, et renforcer le pouvoir d’achat ».

La chambre a appelé les participants à cette manifestation à s’en tenir aux lois organisant les rabais, et à la publicité commerciale, à travers le dépôt d’une déclaration auprès des services du ministère du Commerce.

Elle les presse, également, à s’en tenir aux réductions convenues, soit non moins de 20 %.

Les commerçants devront opter pour le double-étiquetage, qui nécessite l’affichage du prix avant et après la remise, avec la mention « Soldes saisonniers », sur les devantures.

La chambre a, par ailleurs, appelé les commerçants à combattre tous les dépassements, notamment la vente de produits sous forme de promotion pendant la période des soldes, et durant les 40 jours la précédant.

