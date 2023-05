Tunisie : Les stylistes e professionnels de l’habillement appelés à participer à la semaine de la mode de Turin

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) lance un appel à participation aux professionnels de la mode et de l’habillement tunisiens pour participer à l’évènement « Torino Fashion Match 2023 » qui se tient du 27 juin au 3 juillet 2023 à Turin, capitale de la région du Piémont, en marge de la semaine de la mode de la ville italienne.

Cet évènement est organisé par l’Union régionale des Chambres de commerce et d’industrie du Piémont (région du nord-ouest de l’Italie ) « Unioncamere Piemonte » avec le soutien de la Chambre de commerce de Turin et en collaboration avec le réseau Enterprise Europe Network (EEN) dont le Cepex est l’administrateur national en Tunisie.

« Torino Fashion Match 2023 » vise à faciliter la connexion entre les industriels du textile et de l’habillement ainsi que les designers et créateurs de mode avec des professionnels étrangers, particulièrement italiens, en quête de partenaires de production fiables. Les sessions d’affaires bilatérales (B2B) constituent le moyen par lequel les participants tunisiens pourront préprogrammer des rencontres en ligne avec leurs homologues italiens et internationaux aux profils multiples : acheteurs, détaillants, fournisseurs, experts, investisseurs, donneurs d’ordre, etc.

Cet événement et toutes les opportunités de mise en relation offertes seront entièrement GRATUITES au profits des participants qui feront le déplacement à Turin.

Les Créateurs de mode, Stylistes, Entreprises de confection accessoires, les détaillants, distributeurs, magasins de mode, les plateformes de commerce électronique; les Agents commerciaux; et les universités, Institutions de R&D à la recherche de nouveaux partenariats…

D’après Communiqué