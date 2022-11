Tunisie : Les success stories dans le domaine de le santé exposées au village de la francophonie

A l’occasion de la tenue du 18ème sommet de la Francophonie, le ministère de la Santé a organisé hier, lundi 14 novembre 2022, au village francophone à l’Île Djerba, une conférence autour du thème : « Services sanitaires et digitalisation : vecteur du développement économique et social ». Y ont été présents, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, la représentante de la banque africaine de développement, Sinan Nina Josiane, et le représentant de la banque mondiale de Tunisie, Alexandre Arrobio, ainsi que nombre de représentants des facultés de médecine francophones, des représentants des pays francophones, participant au sommet et cadres du ministère de la Santé.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Santé a affirmé que « le choix de l’Île de Djerba pour abriter le 18ème sommet de la Francophonie, est une reconnaissance de la place de la Tunisie, en tant que terre de tolérance et de coexistence, au fil de l’histoire, et est une valorisation de son legs civilisationnel, culturel et scientifique ».

Il a mis en exergue « l’importance de ce sommet en matière de consolidation de la coopération et du partenariat entre les pays participants ».

Ali Mrabet a évoqué les réalisations menées par la Tunisie, en matière sanitaire, grâce aux efforts des professionnels de la santé. Il s’est arrêté « aux efforts déployés pour l’externalisation des expériences tunisiennes, la consolidation de la recherche scientifique, et des industries pharmaceutiques afin de moderniser, davantage, les prestations sanitaires à travers la digitalisation ».

Les représentants de la banque mondiale, de la banque africaine de développement (BAD)… ont affirmé leur engagement à appuyer la Tunisie en général, et le secteur de la santé, en particulier, saluant « la coopération déjà existante en la matière, et la réussite des projets conjoints ».

Des success-stories de start-ups, opérant dans le secteur de la santé, ont été présentées, à cette occasion.

