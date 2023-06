Tunisie : Les températures atteindraient les 35°, pluies orageuses l’après-midi

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 02 Juin, par des nuages passagers dans la plupart des régions, lesquels s’intensifient, progressivement, l’après-midi au Nord et dans les régions Ouest.

Des pluies éparses et orageuses sont attendues, elles seraient intenses au Centre-Ouest.

Le vent est faible à modéré, et se renforce, relativement, pendant l’apparition des nuages orageux.

La mer est, globalement, peu agitée.

Les températures maximales sont comprises entre 22 et 27° au Nord, au Centre et sur les Côtes Sud-est, et entre 29 et 35° dans le reste des régions.

